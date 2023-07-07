Близько 4 % вступників під час тестування не набрали понад 3 тестових бали з 32 можливих за виконання частини НМТ з математики. Були й такі учасники мультитесту, які провалили тести з української мови.

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Скільки учасників НМТ не склали тестування

Так, 10 755 вступників не змогли отримати мінімальний бал НМТ з математики. Натомість високі результати з цього предмета (181 – 200 балів) продемонстрували 8 475 випускників.

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Водночас тест з української мови не склали 253 вступники. А це менше ніж 0,1 % з-поміж 260 381 учасника. Понад 180 балів за шкалою 100 – 200 з української мови отримали 13 760 учасників (понад 5 %).

Які труднощі поставали перед випускниками під час тестування, чи мають вони право на апеляцію, чи допоможуть оприлюднені у мережі завдання краще скласти тест та чого не варто робити учасникам НМТ під час додаткової сесії, аби не зруйнувати своє майбутнє, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Тетяна Вакуленко – директорка Українського центру оцінювання якості освіти.

Що відомо про НМТ-2023