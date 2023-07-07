Понад 10 тисяч учасників НМТ-2023 не склали тестування: які предмети провалили

В Українському центрі оцінювання якості освіти підбили перші підсумки проведення НМТ-2023. Що цікаво, близько 10 тисяч учасників основної сесії не змогли скласти математику.

Близько 4 % вступників під час тестування не набрали понад 3 тестових бали з 32 можливих за виконання частини НМТ з математики. Були й такі учасники мультитесту, які провалили тести з української мови.

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Скільки учасників НМТ не склали тестування

Так, 10 755 вступників не змогли отримати мінімальний бал НМТ з математики. Натомість високі результати з цього предмета (181 – 200 балів) продемонстрували 8 475 випускників.

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Водночас тест з української мови не склали 253 вступники. А це менше ніж 0,1 % з-поміж 260 381 учасника. Понад 180 балів за шкалою 100 – 200 з української мови отримали 13 760 учасників (понад 5 %).

Що відомо про НМТ-2023

У 2023 запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.

Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова буде тривати протягом 11 – 24 липня.

Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.

НМТ містить завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.

Тести випускники складають у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.

Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.

Які труднощі поставали перед випускниками під час тестування, чи мають вони право на апеляцію, чи допоможуть оприлюднені у мережі завдання краще скласти тест та чого не варто робити учасникам НМТ під час додаткової сесії, аби не зруйнувати своє майбутнє, –