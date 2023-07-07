Более 10 тысяч участников НМТ-2023 не сдали тестирование: какие предметы провалили

В Украинском центре оценивания качества образования подвели первые итоги проведения НМТ-2023. Что интересно, около 10 тысяч участников основной сессии не смогли сдать математику.

Около 4% поступающих во время тестирования не набрали более 3 тестовых баллов из 32 возможных за выполнение части НМТ по математике. Были и такие участники мультитеста, провалившие тесты по украинскому языку.

Важно Путь к вузу 2023: что должен сделать абитуриент после сдачи НМТ

Сколько участников НМТ не сдали тестирование

Так, 10 755 поступающих не смогли получить минимальный балл НМТ по математике. Высокие результаты по этому предмету (181 – 200 баллов) продемонстрировали 8 475 выпускников.

Мечтаете о высшем образовании за границей? Позаботьтесь об упрощенной процедуре вступления уже сейчас. Дистанционная школа "Оптима" предлагает получить двойной диплом, который поможет продолжить обучение в любой точке мира.

В то же время тест по украинскому языку не сдали 253 поступающих. А это менее 0,1 % из 260 381 участника. Более 180 баллов по шкале 100 – 200 по украинскому языку получили 13 760 участников (более 5%).

Что известно о НМТ-2023

В 2023 году запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.

Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная продлится в течение 11 – 24 июля.

Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.

НМТ содержит задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.

Тесты выпускники сдают в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.

Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.

Какие трудности возникали перед выпускниками во время тестирования, имеют ли они право на апелляцию, помогут ли обнародованные в сети задачи лучше сдать тест и чего не стоит делать участникам НМТ во время дополнительной сессии, чтобы не разрушить свое будущее, –