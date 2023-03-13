НМТ-2023 на відмінно: корисні ресурси та поради для підготовки до тесту з української мови
Джерело:НУШ
У 2023 році випускники складатимуть на НМТ обов'язково українську мову. Загалом же – 3 предмети.
Блок НМТ з української мови міститиме 30 завдань. При цьому письмові розгорнуті чи короткі відповіді давати не потрібно.
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Які завдання будуть на НМТ з української мови
Так, блок НМТ з української мови міститиме такі завдання:
- 10 завдань із вибором однієї правильної відповіді із чотирьох варіантів;
- 15 завдань із вибором однієї правильної відповіді з п’яти варіантів;
- 5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 "логічні пари”).
За виконання цих завдань випускник може отримати від 0 до 45 балів. Мінімально треба набрати 5 тестових балів.
Які ресурси допоможуть підготуватися до НМТ
Допоможуть підготуватися до тесту з української мови та перевірити свої знання такі ресурси:
- “Всеукраїнська школа онлайн”;
- сторінки вчителів в Instagram;
- демонстраційний тест на сайті Українського центру оцінювання якості освіти;
- тести до ЗНО (НМТ) за минулі роки;
- онлайн-тестувальник на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;
- тренажер із правопису української мови з вправами для закріплення та перевірки тем.
Насправді ресурсів із підготовки до НМТ з різних предметів зараз безліч. Але варто все ж звертатися до професіоналів.НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому довірити підготовку варто професіоналам. Таким як репетитори у дистанційній школі "Оптіма". Тут діють спеціальні курси Optima Academy, де учні мають змогу отримати потрібні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтесь до НМТ разом із професійними викладачами "Оптіма"!
Як підготуватися до НМТ: поради
Педагоги наголошують: під час підготовки до НМТ важлива комфортна атмосфера для навчання. Тож абітурієнтові варто:
- створити комфортне для навчання середовище;
- знайти мотивацію, а потім – репетиторів;
- не боятися випробування;
- відпочивати від навчання також, веселитися, ходити з друзями на прогулянки.