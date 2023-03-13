НМТ-2023 на отлично: полезные ресурсы и советы для подготовки к тесту по украинскому языку

В 2023 году выпускники будут сдавать на НМТ обязательно украинский язык. В целом же – 3 предмета.

Блок НМТ по украинскому языку будет содержать 30 задач. При этом письменные развернутые или краткие ответы давать не нужно.

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Какие задачи будут на НМТ по украинскому языку

Так, блок НМТ по украинскому языку будет содержать следующие задачи:

10 задач с выбором одного правильного ответа из четырех вариантов;

15 задач с выбором одного правильного ответа из пяти вариантов;

5 задач на установление соответствия (нужно установить по 4 ”логические пары”).

При выполнении этих задач выпускник может получить от 0 до 45 баллов. Минимально нужно набрать 5 тестовых баллов.

Какие ресурсы помогут подготовиться к НМТ

Помогут подготовиться к тесту по украинскому языку и проверить свои знания следующие ресурсы:

На самом деле ресурсов по подготовке к НМТ по разным предметам сейчас множество. Но следует все же обращаться к профессионалам.

Как подготовиться к НМТ: советы

НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому доверить подготовку следует профессионалам. Таким как репетиторы в дистанционной школе "Оптима". Здесь действуют специальные курсы Optima Academy , где ученики могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Так что готовьтесь к НМТ вместе с профессиональными преподавателями "Оптима"!

Педагоги подчеркивают: при подготовке к НМТ важна комфортная атмосфера для обучения. Так что абитуриенту стоит: