Блок НМТ з української мови міститиме 30 завдань. При цьому письмові розгорнуті чи короткі відповіді давати не потрібно.

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Які завдання будуть на НМТ з української мови

Так, блок НМТ з української мови міститиме такі завдання:

10 завдань із вибором однієї правильної відповіді із чотирьох варіантів;

15 завдань із вибором однієї правильної відповіді з п’яти варіантів;

5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 "логічні пари”).

За виконання цих завдань випускник може отримати від 0 до 45 балів. Мінімально треба набрати 5 тестових балів.

Які ресурси допоможуть підготуватися до НМТ

Допоможуть підготуватися до тесту з української мови та перевірити свої знання такі ресурси:

Насправді ресурсів із підготовки до НМТ з різних предметів зараз безліч. Але варто все ж звертатися до професіоналів.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому довірити підготовку варто професіоналам. Таким як репетитори у дистанційній школі "Оптіма". Тут діють спеціальні курси Optima Academy, де учні мають змогу отримати потрібні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтесь до НМТ разом із професійними викладачами "Оптіма"!

Як підготуватися до НМТ: поради

Педагоги наголошують: під час підготовки до НМТ важлива комфортна атмосфера для навчання. Тож абітурієнтові варто: