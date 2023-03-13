Блок НМТ по украинскому языку будет содержать 30 задач. При этом письменные развернутые или краткие ответы давать не нужно.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Какие задачи будут на НМТ по украинскому языку

Так, блок НМТ по украинскому языку будет содержать следующие задачи:

  • 10 задач с выбором одного правильного ответа из четырех вариантов;
  • 15 задач с выбором одного правильного ответа из пяти вариантов;
  • 5 задач на установление соответствия (нужно установить по 4 ”логические пары”).

При выполнении этих задач выпускник может получить от 0 до 45 баллов. Минимально нужно набрать 5 тестовых баллов.

Какие ресурсы помогут подготовиться к НМТ

Помогут подготовиться к тесту по украинскому языку и проверить свои знания следующие ресурсы:

На самом деле ресурсов по подготовке к НМТ по разным предметам сейчас множество. Но следует все же обращаться к профессионалам.

Как подготовиться к НМТ: советы

Педагоги подчеркивают: при подготовке к НМТ важна комфортная атмосфера для обучения. Так что абитуриенту стоит:

  • создать комфортную для обучения среду;
  • найти мотивацию, а затем – репетиторов;
  • не бояться испытания;
  • отдыхать от обучения также, веселиться, ходить с друзьями на прогулки.