Блок НМТ по украинскому языку будет содержать 30 задач. При этом письменные развернутые или краткие ответы давать не нужно.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Какие задачи будут на НМТ по украинскому языку
Так, блок НМТ по украинскому языку будет содержать следующие задачи:
- 10 задач с выбором одного правильного ответа из четырех вариантов;
- 15 задач с выбором одного правильного ответа из пяти вариантов;
- 5 задач на установление соответствия (нужно установить по 4 ”логические пары”).
При выполнении этих задач выпускник может получить от 0 до 45 баллов. Минимально нужно набрать 5 тестовых баллов.
Какие ресурсы помогут подготовиться к НМТ
Помогут подготовиться к тесту по украинскому языку и проверить свои знания следующие ресурсы:
- Всеукраинская школа онлайн;
- страницы учителей в Instagram;
- демонстрационный тест на сайте Украинского центра оценивания качества образования;
- тесты к ВНО (НМТ) за прошлые годы;
- онлайн-тестировщик на сайте Львовского регионального центра оценивания качества образования;
- тренажер по правописанию украинского языка с упражнениями по закреплению и проверке тем.
На самом деле ресурсов по подготовке к НМТ по разным предметам сейчас множество. Но следует все же обращаться к профессионалам.
Как подготовиться к НМТ: советы
Педагоги подчеркивают: при подготовке к НМТ важна комфортная атмосфера для обучения. Так что абитуриенту стоит:
- создать комфортную для обучения среду;
- найти мотивацию, а затем – репетиторов;
- не бояться испытания;
- отдыхать от обучения также, веселиться, ходить с друзьями на прогулки.