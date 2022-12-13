Чи можливо провести ЗНО – 2023 у традиційному форматі

Через повномасштабну війну та виїзд значної кількості школярів за кордон у Міносвіти вважають, що проведення ЗНО у традиційному форматі у 2023 році неможливо. Однак від такого формату не відмовлятимуться.

Генеральний директор директорату фахової передвищої, вищої освіти МОН Олег Шаров у в коментарі Освіта.ua розповів, що зараз провести ЗНО у традиційному форматі неможливо, зокрема з питань безпеки. Також є проблеми з логістикою.

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Чи відбудеться ЗНО у 2023 році

Шаров розповів, що практично неможливо надіслати пакети з паперовими завданнями спеціальною поштою в усі куточки України і за кордон. Натомість потім ще й повернути бланки завдань таким самим чином. До того ж проведення ЗНО потребує значних коштів.

Бюджетне фінансування передбачене. Але у 2022 році міністерству доводилося залучати додаткові кошти для зовнішнього оцінювання. Наше завдання – організувати все так, щоб максимально наблизити НМТ до ЗНО,

– заявив Шаров.

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Кошти на ЗНО у бюджеті заклали

У Мінфіні при цьому стверджують, що заклали у бюджеті достатньо коштів на проведення ЗНО у традиційному форматі.

Заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев в інтерв'ю Укрінформу заявив, що чиновники передбачили можливість продовжити фінансування НУШ. За його словами, у міністерстві переконують, що хочуть уникнути звинувачень у тому, що уряд нібито згорнув реформи.

При цьому Єрмоличев додав що Мінфінансів знає про позицію МОН, яке замість ЗНО хоче знову провести Національний мультипредметний тест, але "вдосконалений".

Міністр також розповів, що у 2021 році на проведення ЗНО виділили 461 мільйон гривень, тобто вдвічі більше.