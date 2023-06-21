Чи можна оскаржити результати НМТ у 2023 році
Джерело:osvita.ua
В Україні завершується основна сесія національного мультипредметного тесту у 2023 році. Не всі учасники можуть бути згодні з результатами НМТ.
Як і не всі отримають свої результати через недобросовісну поведінку під час складання мультитесту. Все ж цьогоріч апеляція результату НМТ не передбачена.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Чи передбачили апеляцію результатів НМТ у 2023 році
У 2023 році, відповідно до Порядку проведення НМТ, предметом апеляції є порушення процедури проведення НМТ в екзаменаційному центрі, що може вплинути на об'єктивність результату тесту.
Також предметом апеляції може бути відмова в реєстрації для участі в мультитесті або недопуск до участі в додаткових його сесіях.
Серед факторів, які можуть вплинути на об'єктивність визначення результатів НМТ, такі:
- порушення процедури проходження НМТ;
- дострокове припинення виконання сертифікаційної роботи внаслідок виникнення нестандартних ситуацій;
- відомості про інші ситуації, які могли призвести до порушення прав учасників НМТ.
Апеляційна комісія за результатами розгляду таких фактів ухвалить рішення про зарахування або ануляцію результатів НМТ.
Розгляд заяв щодо порушення процедури проведення НМТ здійснюють регламентні комісії при регіональних центрах оцінювання якості освіти.
Дивіться також Коли та як реєструвати електронний кабінет вступника у 2023 році: інструкція
Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбулася у квітні.
- Запрошення на тестування у межах основної сесії НМТ-2023 учасники отримали 25 – 26 травня. Його потрібно було завантажити не пізніше 26 травня.
- Учасники, які складатимуть мультитест у межах додаткової сесії, отримають запрошення не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку її проведення.
- Після визначення результатів НМТ на сторінці розмістять інформаційну картку з персональними результатами учасника тестування. Вона є додатком до сертифіката НМТ, який є у персональному кабінеті учасника НМТ. Її не надсилають учасникам тестування.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.