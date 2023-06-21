Чи можна оскаржити результати НМТ у 2023 році

В Україні завершується основна сесія національного мультипредметного тесту у 2023 році. Не всі учасники можуть бути згодні з результатами НМТ.

Як і не всі отримають свої результати через недобросовісну поведінку під час складання мультитесту. Все ж цьогоріч апеляція результату НМТ не передбачена.

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Чи передбачили апеляцію результатів НМТ у 2023 році

У 2023 році, відповідно до Порядку проведення НМТ, предметом апеляції є порушення процедури проведення НМТ в екзаменаційному центрі, що може вплинути на об'єктивність результату тесту.

Також предметом апеляції може бути відмова в реєстрації для участі в мультитесті або недопуск до участі в додаткових його сесіях.

Серед факторів, які можуть вплинути на об'єктивність визначення результатів НМТ, такі:

порушення процедури проходження НМТ;

дострокове припинення виконання сертифікаційної роботи внаслідок виникнення нестандартних ситуацій;

відомості про інші ситуації, які могли призвести до порушення прав учасників НМТ.

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Апеляційна комісія за результатами розгляду таких фактів ухвалить рішення про зарахування або ануляцію результатів НМТ.

Розгляд заяв щодо порушення процедури проведення НМТ здійснюють регламентні комісії при регіональних центрах оцінювання якості освіти.

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