Це вас врятує: поради, які допоможуть ефективно підготуватися до НМТ
5 червня у 2023 році стартує основна сесія національного мультипредметного тесту. Його результати потрібні абітурієнтам для вступу у виші України.
Тож майбутні учасники НМТ повторюють необхідні теми і дати. Тож 24 Канал натомість надасть кілька порад для якісної підготовки.
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Як ефективно підготуватися до НМТ – поради
- Готуйтеся
Перша порада абітурієнтам – обов'язково готуватися до іспитів, тренувати здатності розв'язувати задачі, виконувати різні типи завдань. Без цього вам не досягнути хорошого результату.
- Ознайомтеся зі структурою тесту
Також фахівці радять ознайомитися зі структурою та форматом тесту. Ви маєте знати, що включатиме мультитест у 2023 році, які завдання міститиме та які теми треба повторити. Також ви знатимете, скільки часу передбачено на виконання завдань і який їхній порядок.
- Перевіряйте знання
Обов'язково варто ознайомитися та перевіряти свої знання за допомогою тестів ЗНО минулих років. При цьому ви знатимете, які теми чи завдання вам даються найважче.
- Створіть навчальний план
Створення навчального плану допоможе вам бути організованим у межах підготовки до тестування. При цьому ставте реалістичні цілі до виконання. Дотримуйтесь плану щодня чи щотижня – це суттєво полегшить також ваш моральний стан.
- Багато відпочивайте
Відпочинок також дуже важливий для майбутніх учасників цьогорічного тестування. Так, їм потрібно достатньо спати – щонайменше 8 годин щоночі. Фахівці навіть радять за кілька днів до іспиту не вчити нічого і дати мозку відпочити. Це допоможе краще думати під час складання НМТ.