Це вас врятує: поради, які допоможуть ефективно підготуватися до НМТ

5 червня у 2023 році стартує основна сесія національного мультипредметного тесту. Його результати потрібні абітурієнтам для вступу у виші України.

Тож майбутні учасники НМТ повторюють необхідні теми і дати. Тож 24 Канал натомість надасть кілька порад для якісної підготовки.

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Як ефективно підготуватися до НМТ – поради

Готуйтеся

Перша порада абітурієнтам – обов'язково готуватися до іспитів, тренувати здатності розв'язувати задачі, виконувати різні типи завдань. Без цього вам не досягнути хорошого результату.

Ознайомтеся зі структурою тесту

Також фахівці радять ознайомитися зі структурою та форматом тесту. Ви маєте знати, що включатиме мультитест у 2023 році, які завдання міститиме та які теми треба повторити. Також ви знатимете, скільки часу передбачено на виконання завдань і який їхній порядок.

Перевіряйте знання

Обов'язково варто ознайомитися та перевіряти свої знання за допомогою тестів ЗНО минулих років. При цьому ви знатимете, які теми чи завдання вам даються найважче.

Створіть навчальний план

Створення навчального плану допоможе вам бути організованим у межах підготовки до тестування. При цьому ставте реалістичні цілі до виконання. Дотримуйтесь плану щодня чи щотижня – це суттєво полегшить також ваш моральний стан.

Багато відпочивайте

Відпочинок також дуже важливий для майбутніх учасників цьогорічного тестування. Так, їм потрібно достатньо спати – щонайменше 8 годин щоночі. Фахівці навіть радять за кілька днів до іспиту не вчити нічого і дати мозку відпочити. Це допоможе краще думати під час складання НМТ.