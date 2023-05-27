Так что будущие участники НМТ повторяют необходимые темы и даты. Поэтому 24 Канал несколько советов для качественной подготовки.

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Как эффективно подготовиться к НМТ – советы

Готовьтесь

Первый совет абитуриентам – обязательно готовиться к экзаменам, тренировать способности решать задачи, выполнять разные типы задач. Без этого вам не добиться хорошего результата.

Ознакомьтесь со структурой теста

Также специалисты рекомендуют ознакомиться со структурой и форматом теста. Вы должны знать, что будет включать мультитест в 2023 году, какие задачи будет содержать и какие темы нужно повторить. Также вы будете знать, сколько времени предусмотрено на выполнение задач и каков их порядок.

Проверяйте знания

Обязательно следует ознакомиться и проверять свои знания с помощью тестов ВНО прошлых лет. При этом вы будете знать, какие темы или задачи вам даются труднее всего.

Создайте учебный план

Создание учебного плана поможет вам быть организованным в рамках подготовки к тестированию. При этом ставьте реалистичные цели для выполнения. Соблюдайте план ежедневно или еженедельно – это существенно облегчит ваше моральное состояние.

Много отдыхайте

Отдых также очень важен для будущих участников тестирования этого года. Так, им нужно достаточно спать – не менее 8 часов каждую ночь. Специалисты даже советуют за несколько дней до экзамена не учить ничего и дать мозгу отдохнуть. Это поможет лучше думать при составлении НМТ.