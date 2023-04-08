Українська мова й математика цього року обов'язкові: народна депутатка розповіла про НМТ

Реєстрація на національний мультипредметний тест (НМТ) стартувала 3 квітня та триватиме до 3 травня. Основна сесія проходитиме у червні, додаткові – у липні та серпні для тих, хто не встиг зареєструватися чи скласти тест.

Народна депутатка Наталія Піпа в ефірі 24 Каналу розповіла деталі про те, як відбуватиметься НМТ у 2023 році. За її словами, якщо минулого року складання тесту готували 2 місяці, то цього року підготовка тривала понад рік.

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Дедалі про НМТ у 2023 році

Наталія Піпа зазначила, що реєстрація на НМТ триватиме з 3 квітня до 3 травня. Основна сесія проходитиме у червні, додаткові – у липні та серпні для тих, хто не встиг зареєструватися чи скласти тест.

Цього року обов'язковими предметами є українська мова та математика. Абітурієнти обирають третій предмет, який потрібен для конкретної спеціальності. Депутатка зауважила, що найчастіше діти обирають історію України та англійську мову.

Піпа підкреслила, що цього року для тесту планують зробити більше варіантів, щоб НМТ був більш схожий на ЗНО. Вона пояснила, що у 2022 році тести готувалися 2 місяці, тому було мало варіантів. У 2023 році їх готують вже понад рік.

Наступного року, якщо закінчиться війна, для всіх випускників планують ДПА у форматі ЗНО. Якщо війна буде продовжуватись, то, ймовірно, знову у формі НМТ. Але обов'язковими предметами будуть українська мова, історія України, математика та іноземна мова,

– сказала вона.

Піпа про НМТ у 2023 році: дивіться відео

НМТ для випускників, що перебувають в окупації

Наталія Піпа відзначила, що для дітей, які з певних причин наразі не можуть виїхати з тимчасово окупованих територій, але будуть вступати до українських вишів, передбачена спрощена процедура НМТ.

"Діти зможуть скласти НМТ з місця, де вони перебувають, онлайн. Звичайно, тут є багато запитань, чи будуть вони складати ті тести самі, чи буде їм хтось допомагати. Але ми працюємо над тим, щоб навіть якщо дитина перебуває в окупації, мала шанс на вищу освіту в Україні", – говорить депутатка.

За кордоном можна скласти НМТ

Народна депутатка розповіла, що усім випускникам, які зараз перебувають за кордоном, потрібно зайти на сайт Українського центру оцінювання якості освіти або звернутися у найближче посольство чи консульство. Зазвичай в інших країнах НМТ проводять у школах чи університетах.

Наталія Піпа наголосила, що після реєстрації на НМТ тільки випускник та той, хто проводить тест, знає точну дату.

У всіх країнах, де є багато українців, НМТ буде забезпечено. Закликаю дізнаватись, де найближчий пункт здачі біля вас, куди вам буде зручно приїхати та скласти. Ми чекаємо кожного майбутнього студента в Україні в офлайн та онлайн навчанні,

– додала вона.

На НМТ-2023 вже зареєструвалося 14 тисяч випускників