Загалом за 4 дні від початку реєстрації майбутні учасники НМТ створили майже 54 тисячі персональних кабінетів. Зауважимо, що зареєструватися на тест можна до 3 травня.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Який предмет на вибір на НМТ-2023 – найпопулярніший

Так, проходити тестування у тимчасових екзаменаційних центрах в Україні хочуть вже близько 46,5 тисячі осіб, за кордоном – понад 7 тисяч.

Найпопулярніший предмет додаткового блоку серед вступників – історія України. Її обирають понад 26 тисяч осіб. Також – іноземні мови. Їх складатимуть з цього списку майже 19 тисяч осіб.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

До слова, в УЦОЯО радять випускникам не зволікати з реєстрацією на тест, аби мати час для внесення потрібних змін.

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Вступна кампанія – 2023: коротко