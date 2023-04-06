Чимало абітурієнтів за інерцією мають намір обрати третім предметом англійську мову чи історію. Усе через те, що вони були обов'язковими на ДПА.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Як правильно обрати третій предмет на НМТ

У 2023 році вступник може стати студентом будь-якого вишу з будь-яким набором предметів на НМТ. Але обирати третій предмет для складання варто уважно.

Результати НМТ важливі для вступу у виші ще й тому, адже останні встановлюють певний "поріг" балів, які треба набрати. Тільки у такому разі можна вступити на окремі спеціальності.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Спочатку випускникам радять уважно вивчити таблицю вагових коефіцієнтів. Саме так ви зможете обрати той предмет, який має найбільші коефіцієнти для вступу на вашу спеціальність. Таким чином суттєво підвищите свої шанси навчатись на омріяній спеціальності.

Якщо плануєте вступати на гуманітарну спеціальність, саме історія України чи іноземна мова покращить ваші шанси на вступ.

Також абітурієнтам заздалегідь радять дізнатися вимоги для вступу у виші.

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Вступна кампанія – 2023: коротко