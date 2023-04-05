Довідку із закордонної школи необхідно отримати за таким зразком. При цьому оформити нотаріально засвідчений переклад цього документа.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Чи потрібна вступникам, які вчаться за кордоном, довідка про освіту
Довідка з місця навчання про здобуття цього року повної загальної середньої освіти є одним з головних документів, необхідних для реєстрації на НМТ.
Зазначимо, що вступники, які перебувають за кордоном, матимуть можливість скласти національний мультипредметний тест щонайменше у 21 країні світу.
До теми Вступна кампанія-2023: 10 кроків для вступу до вишу в Україні
Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.