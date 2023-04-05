Справку из зарубежной школы необходимо получить по следующему образцом. При этом оформить нотариально удостоверенный перевод этого документа.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Нужна ли поступающим, которые учатся за границей, справка об образовании
Справка с места обучения о получении полного общего среднего образования является одним из главных документов, необходимых для регистрации на НМТ.
Отметим, что находящиеся за рубежом поступающие будут иметь возможность сдать национальный мультипредметный тест по меньшей мере в 21 стране мира.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.