Всего за 4 дня после начала регистрации будущие участники НМТ создали почти 54 тысячи персональных кабинетов. Заметим, что зарегистрироваться на тест можно до 3 мая.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Какой предмет по выбору на НМТ-2023 – самый популярный
Так, проходить тестирование во временных экзаменационных центрах в Украине хотят уже около 46,5 тысяч человек, за рубежом – более 7 тысяч.
Самый популярный предмет дополнительного блока среди абитуриентов – история Украины. Ее выбирают более 26 тысяч человек. Также – иностранные языки. Их будут составлять из этого списка около 19 тысяч человек.
К слову, в УЦОКО советуют выпускникам не медлить с регистрацией на тест, чтобы иметь время для внесения нужных изменений.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.