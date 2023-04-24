Учасникам НМТ-2023 радять перевірити персональні кабінети

Український центр оцінювання якості освіти радить учасникам цьогорічного НМТ перевіряти інформацію в своєму персональному кабінеті. Зокрема, після надсилання реєстраційних документів.

Що важливо, випускники роблять чимало помилок під час реєстрації на тестування. Їх треба обов'язково виправити, аби мати можливість взяти участь в НМТ цього року.

Читайте Про вступ доведеться забути: які помилки не варто робити учасникам НМТ-2023

Учасникам НМТ радять перевірити персональні кабінети

Наразі за результатами оброблення реєстраційних документів понад 7 тисяч вступників отримали від регіональних центрів оцінювання якості освіти повідомлення про потребу в доопрацюванні наданої ними інформації. Однак вони поки не усунули недоліків.

Виправити помилки і повторно надіслати документи до регіонального центру треба не пізніше 7 травня.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Скільки випускників вже зареєструвалося на НМТ-2023

За три тижні від початку реєстрації (3 квітня) для участі в НМТ випускники створили вже понад 211 тисяч персональних кабінетів. Близько 188 тисяч осіб отримали повідомлення про успішну реєстрацію і можливість сформувати сертифікат НМТ 2023 року.

В Україні хочуть складати НМТ майже 170 тисяч осіб, за кордоном – понад 18 тисяч. Найпопулярнішим предметом на вибір є історія України. Також – іноземні мови.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Вступна кампанія – 2023: коротко