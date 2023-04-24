Учасникам НМТ-2023 радять перевірити персональні кабінети
Джерело:УЦОЯО
Український центр оцінювання якості освіти радить учасникам цьогорічного НМТ перевіряти інформацію в своєму персональному кабінеті. Зокрема, після надсилання реєстраційних документів.
Що важливо, випускники роблять чимало помилок під час реєстрації на тестування. Їх треба обов'язково виправити, аби мати можливість взяти участь в НМТ цього року.
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Учасникам НМТ радять перевірити персональні кабінети
Наразі за результатами оброблення реєстраційних документів понад 7 тисяч вступників отримали від регіональних центрів оцінювання якості освіти повідомлення про потребу в доопрацюванні наданої ними інформації. Однак вони поки не усунули недоліків.
Виправити помилки і повторно надіслати документи до регіонального центру треба не пізніше 7 травня.
Скільки випускників вже зареєструвалося на НМТ-2023
За три тижні від початку реєстрації (3 квітня) для участі в НМТ випускники створили вже понад 211 тисяч персональних кабінетів. Близько 188 тисяч осіб отримали повідомлення про успішну реєстрацію і можливість сформувати сертифікат НМТ 2023 року.
В Україні хочуть складати НМТ майже 170 тисяч осіб, за кордоном – понад 18 тисяч. Найпопулярнішим предметом на вибір є історія України. Також – іноземні мови.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ-2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ-2023 триватиме до 3 травня.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.