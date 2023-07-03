Двоє випускників з румуномовного села на Буковині вразили результатами НМТ з української мови

Євгеній Зегря та Костянтин Опацько з румуномовного села Карапчів Чернівецької області вразили результатами мультитесту. Вони склали українську мову на максимальні 200 балів.

Хлопці зазначили: уроки української мови у їхньому ліцеї були щодня, тож вони не відвідували заняття з репетиторами. Все ж не очікували на такий високий бал.

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Євгеній Зегря та Костянтин Опацько склали НМТ з української мови на 200 балів

Хлопці закінчили Карапчівський ліцей з румунською мовою викладання. При цьому уточнюють: слухали вчителів на уроках української, а також дивилися навчальні відео в ютубі, щоб добре скласти тест.

Трохи більше уваги приділяли вивченню української мови, бо мали п'ять уроків української в тиждень й тільки два з румунської. Думав, що складу іспит гірше – десь на 170 балів. А сталося так, що склав на 200 балів,

– зауважив Костянтин Опацько.

Натомість Євген Зегря уточнив, що найбільший внесок в його результат зробили вчителі.

До слова, у Карапчівському ліцеї діти між собою можуть спілкуватися румунською, але на уроці української мови завжди розмовляли українською. Учителька Малгожата Товарницька впевнена: це допомогло випускникам добре вивчити предмет. Водночас ці два хлопці були досить наполегливими в навчанні.

Обидва хлопці хочуть вступати у виші в Чернівцях. Костянтин – у медичний університет, а Євген – на факультет програмування. Решту предметів вони також склали на високі бали. Тепер очікують, що отримають державні місця у своїх вишах.

Які труднощі поставали перед випускниками під час тестування, чи мають вони право на апеляцію, чи допоможуть оприлюднені у мережі завдання краще скласти тест та чого не варто робити учасникам НМТ під час додаткової сесії, аби не зруйнувати своє майбутнє, –