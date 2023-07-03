Які ж труднощі поставали перед учасниками та інструкторами під час основної сесії НМТ-2023? Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Тетяна Вакуленко – директорка Українського центру оцінювання якості освіти.

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Які труднощі виникали під час основної сесії НМТ-2023

Вакуленко розповіла: у 2023 році тестування здебільшого відбувалися у штатному режимі.

Серед головних труднощів основної сесії НМТ-2023 – академічна недоброчесність, хакерські атаки, повітряні тривоги. Проблемним моментом стало також те, що учасники попередньо неналежно ознайомилися з вимогами й порадами щодо НМТ. Як результат – чимало з них не отримали свого найвищого результату,

– уточнила директорка УЦОЯО.

І додала, що чимало вступників вилучили з тимчасових екзаменаційних центрів. Усе тому, що вони використовували заборонені під час складання тесту мобільні телефони. Були й такі, що фотографували тести і поширювали їх інтернетом.

Нам прикро, що були такі ситуації. Водночас зазначу, що поступово таких випадків ставало все менше. Цьому сприяли вжиті Українським і регіональними центрами оцінювання якості освіти заходи та цілеспрямована роз'яснювальна робота центру в соцмережах і на сайті,

– заявила Вакуленко.