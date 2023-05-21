В УЦОЯО зробили важливу заяву про завдання на НМТ-2023

На початку червня стартує основна сесія НМТ у 2023 році. Тож випускники посилено готуються до тестування.

При цьому завдання, які будуть у різні тестові дні, не повторюватимуться. Про це розповіла очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

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В УЦОЯО зробили заяву про завдання на НМТ-2023

Вакуленко наголосила, що база тестових завдань, яку підготували фахівці УЦОЯО, містить достатню кількість унікальних завдань. При цьому для кожної зміни НМТ.

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При цьому усі завдання тесту відповідатимуть вимогам програм ЗНО, які раніше затвердило Міносвіти.&nb

Зауважимо, що основна сесія тестування відбудеться протягом 5 – 23 червня. Запрошення на тестування учасники НМТ отримають 25 – 26 травня.

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