При этом задания, которые будут в разные тестовые дни, не будут повторяться. Об этом рассказала глава Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
В УЦОКО сделали заявление о заданиях на НМТ-2023
Вакуленко подчеркнула, что база тестовых заданий, которую подготовили специалисты УЦОКО, содержит достаточное количество уникальных задач. При этом для каждой смены НМТ.
Отметим, что основная сессия тестирования состоится 5 – 23 июня. Приглашение на тестирование участники НМТ получат 25 – 26 мая.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоялась в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.