При этом задания, которые будут в разные тестовые дни, не будут повторяться. Об этом рассказала глава Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

В УЦОКО сделали заявление о заданиях на НМТ-2023

Вакуленко подчеркнула, что база тестовых заданий, которую подготовили специалисты УЦОКО, содержит достаточное количество уникальных задач. При этом для каждой смены НМТ.

Мечтаете о престижной профессии для своего ребенка? Получить необходимые знания для быстрого карьерного роста поможет профессиональное образование в дистанционном колледже "Оптима". Узнайте о направлениях подготовки, условиях поступления и преимуществах обучения на бесплатном вебинаре, что состоится 13 июня в 19.00. Присоединяйтесь к встрече и начните воплощать свою мечту прямо сейчас!

При этом все задания теста будут отвечать требованиям программ ВНО, ранее утвержденным Минобразования.

Отметим, что основная сессия тестирования состоится 5 – 23 июня. Приглашение на тестирование участники НМТ получат 25 – 26 мая.

Смотрите также На НМТ-2023 зарегистрировалось более 280 тысяч человек: какой предмет по выбору будут составлять чаще всего

Вступительная кампания – 2023: кратко