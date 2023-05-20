Такие данные обнародовал Украинский центр оценивания качества образования по результатам основного периода регистрации на тестирование. Большинство участников будут сдавать тест в Украине.

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На НМТ-2023 зарегистрировалось более 280 тысяч человек

Так, для участия в НМТ в Украине зарегистрировалось около 258 тысяч человек. Еще более 23 тысяч поступающих хотят проходить тестирование за границей. Больше всего – в Польше и Германии.

Часто подготовка к вступительной кампании сопровождается стрессом. Справиться с ним помогут в Optima Academy на курсах подготовки к ЗНО и НМТ. Индивидуальный подход, акцент на необходимых предметах, систематизация обучения и восполнение пробелов в знаниях – все, чтобы абитуриент был уверен в своих знаниях.

Также более 3,5 тысяч абитуриентов зарегистрировались для участия в дополнительной сессии НМТ.

Самым популярным предметом среди абитуриентов оказалась история Украины. На втором месте – иностранный язык, на третьем – биология. Аутсайдеры выбора поступающих – физика и химия.

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Вступительная кампания – 2023: кратко