Такие данные обнародовал Украинский центр оценивания качества образования по результатам основного периода регистрации на тестирование. Большинство участников будут сдавать тест в Украине.
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На НМТ-2023 зарегистрировалось более 280 тысяч человек
Так, для участия в НМТ в Украине зарегистрировалось около 258 тысяч человек. Еще более 23 тысяч поступающих хотят проходить тестирование за границей. Больше всего – в Польше и Германии.
Также более 3,5 тысяч абитуриентов зарегистрировались для участия в дополнительной сессии НМТ.
Самым популярным предметом среди абитуриентов оказалась история Украины. На втором месте – иностранный язык, на третьем – биология. Аутсайдеры выбора поступающих – физика и химия.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоялась в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.