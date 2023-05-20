Такі дані оприлюднив Український центр оцінювання якості освіти за результатами основного періоду реєстрації на тестування. Більшість учасників складатимуть тест в Україні.
До теми Учасникам НМТ-2023 доведеться пройти серйозну перевірку
На НМТ-2023 зареєструвалося понад 280 тисяч осіб
Так, для участі в НМТ в Україні зареєструвалося майже 258 тисяч осіб. Ще понад 23 тисячі вступників хочуть проходити тестування за кордоном. Найбільше – у Польщі та Німеччині.
Також понад 3,5 тисячі вступників зареєструвались для участі в додатковій сесії НМТ.
Найпопулярнішим предметом серед вступників виявилась історія України. На другому місці – іноземна мова, на третьому – біологія. Аутсайдери вибору вступників – фізика та хімія.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбулася у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.