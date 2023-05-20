Такі дані оприлюднив Український центр оцінювання якості освіти за результатами основного періоду реєстрації на тестування. Більшість учасників складатимуть тест в Україні.

До теми Учасникам НМТ-2023 доведеться пройти серйозну перевірку

На НМТ-2023 зареєструвалося понад 280 тисяч осіб

Так, для участі в НМТ в Україні зареєструвалося майже 258 тисяч осіб. Ще понад 23 тисячі вступників хочуть проходити тестування за кордоном. Найбільше – у Польщі та Німеччині.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Також понад 3,5 тисячі вступників зареєструвались для участі в додатковій сесії НМТ.

Найпопулярнішим предметом серед вступників виявилась історія України. На другому місці – іноземна мова, на третьому – біологія. Аутсайдери вибору вступників – фізика та хімія.

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Вступна кампанія – 2023: коротко