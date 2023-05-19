Про це повідомила очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко. Так, учасники НМТ не мають права брати із собою в аудиторію заборонені технічні засоби.

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Учасникам НМТ-2023 доведеться пройти перевірку

Ця перевірка має стати додатковим мотиватором для того, аби не ризикувати результатами тестування.

Ми можемо це робити. І це є однією з причин, чому варто дуже уважно слухати інструктора і коли він повідомить, що мобільні телефони і електронні пристрої варто покласти у відповідні місця – то варто зробити це,

– наголосила Вакуленко.

І додала, що у разі вилучення в учасника НМТ навушників чи флешок, йому не дозволять завершити тестування.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

До слова, основна сесія тестування відбудеться протягом 5 – 23 червня.

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Вступна кампанія – 2023: коротко