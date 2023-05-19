Об этом сообщила глава УЦОКО Татьяна Вакуленко. Так, участники НМТ не имеют права брать с собой в аудиторию запрещенные технические средства.
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Участникам НМТ-2023 предстоит пройти проверку
Эта проверка должна стать дополнительным мотиватором, чтобы не рисковать результатами тестирования.
Мы можем это делать. И это одна из причин, почему стоит очень внимательно слушать инструктора и когда он сообщит, что мобильные телефоны и электронные устройства следует положить в соответствующие места – то стоит сделать это,
– подчеркнула Вакуленко.
И добавила, что в случае изъятия у участника НМТ наушников или флешек ему не позволят завершить тестирование.
Кстати, основная сессия тестирования состоится в течение 5 – 23 июня.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоялась в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.