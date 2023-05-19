Об этом сообщила глава УЦОКО Татьяна Вакуленко. Так, участники НМТ не имеют права брать с собой в аудиторию запрещенные технические средства.

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Участникам НМТ-2023 предстоит пройти проверку

Эта проверка должна стать дополнительным мотиватором, чтобы не рисковать результатами тестирования.

Мы можем это делать. И это одна из причин, почему стоит очень внимательно слушать инструктора и когда он сообщит, что мобильные телефоны и электронные устройства следует положить в соответствующие места – то стоит сделать это,

– подчеркнула Вакуленко.

И добавила, что в случае изъятия у участника НМТ наушников или флешек ему не позволят завершить тестирование.

НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому следует доверить подготовку профессионалам. Таким, как репетиторы Optima Academy. Здесь учащиеся могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Так что готовьтесь к НМТ вместе с профессионалами!

Кстати, основная сессия тестирования состоится в течение 5 – 23 июня.

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Вступительная кампания – 2023: кратко