При цьому завдання, які будуть у різні тестові дні, не повторюватимуться. Про це розповіла очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
В УЦОЯО зробили заяву про завдання на НМТ-2023
Вакуленко наголосила, що база тестових завдань, яку підготували фахівці УЦОЯО, містить достатню кількість унікальних завдань. При цьому для кожної зміни НМТ.
При цьому усі завдання тесту відповідатимуть вимогам програм ЗНО, які раніше затвердило Міносвіти.&nb
Зауважимо, що основна сесія тестування відбудеться протягом 5 – 23 червня. Запрошення на тестування учасники НМТ отримають 25 – 26 травня.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбулася у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.