НМТ – 2023: відомо, чи погодила Верховна Рада законопроєкт про вступну кампанію

Верховна Рада погодила законопроєкт 8228-1, який визначає правила вступної кампанії у 2023 році. Але нардепи проголосували лише за основу, а не в цілому.

У цілому депутати цей законопроєкт не підтримали. Чому та що конкретно регулює законопроєкт, читайте на 24 Каналі.

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Чи погодила ВРУ законопроєкт про вступну кампанію

Очільник профільного комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак у своєму телеграмі написав, що заблокувала ухвалення законопроєкту в цілому "ЄС". Нардепи з цієї фракції наполягали на тому, щоб історію України включили до списку обов'язкових предметів на НМТ – 2023.

Ми ж наполягаємо, щоб один предмет був на вибір, куди, звісно входить і історія України,

– зазначив Бабак.

Тепер, за його словами, нардепи протягом 7 днів мають подати правки до цього законопроєкту. Бабак сподівається, що таких буде небагато, їх оперативно опрацюють на комітеті і винесуть на друге читання на найближчому засіданні ВРУ.

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