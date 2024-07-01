Чому НМТ-2024 не проводили у межах двох днів

Основна сесія національного мультитесту 2024 року завершилася. Її учасники зараз очікують на результати.

Чимало батьків випускників при цьому скаржилося, чому перевірку знань організували протягом одного дня. Адже учасники складали чотири предмети протягом чотирьох годин з перервою.

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Чому НМТ відбувся протягом одного дня

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв'ю Освіті 24 розповіла: складати 4 предмети в один день, звичайно, важко. Навіть організаційно це все підготувати важко.

Ми могли б зробити два дні оцінювань, але отримали запити від учасників, які проходять оцінювання за кордоном, – а це до 10% вступників, – і тих учасників, які проживають на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де є активні бойові дії. На таких територіях ми, на жаль, не можемо проводити оцінювання,

– заявила вона.

І додала, що особи, які хочуть скласти НМТ (попереду ще додаткова сесія, – ред.), повинні виїхати для того, щоб взяти участь у тестуванні, у ті міста, куди вони можуть.

Відповідно таким учасникам доводилося б декілька разів їздити до пункту тестування – а це надзвичайне навантаження: фінансове, організаційне, логістичне для батьків цих підлітків і для них самих,

– уточнила очільниця УЦОЯО.

Де за кордоном відбувся НМТ

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy . Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Вакуленко також нагадала, що УЦОЯО проводить тестування у 32 країнах світу, і локацій є доволі багато.

Але наші громадяни, які вимушено поїхали з території України, проживають часто в маленьких населених пунктах – їм потрібно їхати до столиць цих країн. За кордоном – це фінансово дорого, тим паче що підліток сам не подорожує: швидше за все, з мамою, а подекуди – з молодшими братами та сестрами, яких просто нема з ким залишити,

– зауважила вона.

Тож, за її словами, вартість таких поїздок була б настільки великою, що наша держава втратила б частину тих вступників, які потенційно хочуть навчатися в Україні і які бажають пов'язати своє життя з нашою державою.