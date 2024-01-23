Чи оприлюднять графік проведення НМТ-2024

Дати проведення національного мультипредметного тесту не оприлюднюватимуть. Таке рішення ухвалили з міркувань безпеки.

Про це повідомила очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. І зазначила, що погодять діапазон проведення основної та додаткової сесії складання НМТ.

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Чи оприлюднять дати складання НМТ-2024

Мультитест розпочнеться у травні. Найбільша кількість тестових днів основної сесії відбудеться у травні і червні.

Додаткова сесія відбудеться у липні. У ній зможуть взяти участь ті учасники, які через серйозні причини не візьмуть участь в основній сесії.

Вакуленко також зазначила, що у 2023 і 2022 році дати мультитесту також не повідомляли на загал з міркувань безпеки.

Я попрошу такого підходу дотримуватись і учасників не повідомляти в соцмережах про дату і місце, де і коли вони проходитимуть оцінювання,

– наголосила очільниця УЦОЯО.

Отримати інформацію про дату та місце проведення іспиту кожний учасник зможе у своєму персональному кабінеті не пізніше ніж за 10 днів до проведення іспиту.

Як відбуватиметься НМТ-2024

У 2024 році випускники складатимуть під час НМТ 4 предмети.

3 з них будуть обов'язковими і лише 1 можна буде обрати.

Мультитест триватиме протягом 4 годин.

Між двома блоками тесту передбачили перерву на 20 хвилин.

Серед обов'язкових предметів – українська мова, математика та історія України.