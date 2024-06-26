"Є учасники, які втратили шанс на вступ": інтерв'ю з директоркою УЦОЯО про виклики НМТ-2024

Завершилася основна сесія національного мультипредметного тесту у 2024 році. Учасники тепер з нетерпінням очікують на свої результати, аби розуміти, які у них шанси на вступ цього року.

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв'ю Освіті 24 розповіла, коли очікувати офіційних результатів тестування, чи можна перескласти мультитест, які труднощі виникли під час оцінювання та як на процес впливають тривалі відключення світла й повітряні тривоги. Також вона розповіла про те, хто з учасників втратив шанси на вступ цього року та чи буде на НМТ-2025 вже 5 предметів.

Цьогорічна модель НМТ є складнішою

Чимало учасників скаржилися, що цього року НМТ важчий, ніж у минулі. Чи справді так і чому?

Цьогорічна модель національного мультипредметного тесту є складнішою та стала більшим викликом для учасників, ніж була торішня. Усе тому, що 2024 року всі учасники проходять оцінювання із чотирьох навчальних предметів. А торік і 2022 року випускники складали три предмети. Очевидно, що тестування, яке відбувається чотири години з перервою, складне, адже учаснику потрібно "переключитися" з одного предмета на інший. При цьому не втратити концентрацію на другому блоці навчальних предметів і стабільно всюди показати свій високий результат.

Якщо ж говорити про завдання, то складність тестових завдань і блоків НМТ не змінилася. Ці тестові блоки за структурою і за змістом – абсолютно аналогічні до торішніх.

А чи повторювалися завдання на НМТ?

Тестові форми унікальні на кожну сесію, адже хтось з учасників міг сфотографувати завдання або скористатися чернеткою і записати умову завдання. Тому ми не повторюємо умови завдань між сесіями. Усі тестові форми унікальні.

Багато батьків цьогорічних випускників заявляли, що не варто було проводити тестування протягом одного дня, а "розбити" ці чотири предмети у межах двох днів. Чи можна було так організувати перевірку знань випускників?

Складати 4 предмети в один день, звичайно, важко. Навіть організаційно це все підготувати важко. Ми могли б зробити два дні оцінювань, але отримали запити від учасників, які проходять оцінювання за кордоном, – а це до 10% вступників, – і тих учасників, які проживають на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де є активні бойові дії. На таких територіях ми, на жаль, не можемо проводити оцінювання.

Особи, які хочуть скласти НМТ, повинні виїхати для того, щоб взяти участь у тестуванні, у ті міста, куди вони можуть. Відповідно таким учасникам доводилося б декілька разів їздити до пункту тестування – а це надзвичайне навантаження: фінансове, організаційне, логістичне для батьків цих підлітків і для них самих.

Ми проводимо тестування у 32 країнах світу, і локацій є доволі багато. Але наші громадяни, які вимушено поїхали з території України, проживають часто в маленьких населених пунктах – їм потрібно їхати до столиць цих країн. За кордоном – це фінансово дорого, тим паче що підліток сам не подорожує: швидше за все, з мамою, а подекуди – з молодшими братами та сестрами, яких просто нема з ким залишити.

Тож вартість таких поїздок була б настільки великою, що, я впевнена, ми б втратили частину тих вступників, які потенційно хочуть навчатися в Україні і які бажають пов'язати своє життя з нашою державою.

Чи є дані про кількість учасників НМТ, які захотіли приїхати складати тестування з ТОТ?

У системі реєстрації ми не маємо інформації про це. Вступники з тимчасово окупованих територій можуть вступати у виші України без результатів НМТ. Але ми точно знаємо, що такі є, адже отримуємо інформацію від них у соціальних мережах, а також – заяви на проходження тестування у межах додаткових сесій, якщо вони, на жаль, через проблеми перетину лінії розмежування не змогли приїхати на основну сесію.

Повітряні тривоги, ракетні атаки та відключення світла стали серйозними викликами

Які порушення найчастіше фіксують під час НМТ та на що скаржилися самі учасники?

Безперечно, викликом є нинішня ситуація із відключеннями електроенергії. Хоча ми отримуємо підтримку від Міненергетики, Укренерго, від усіх постачальників енергетики на місцевому рівні, але аварійні відключення стаються. Звичайно, це велике навантаження для підлітків – чекати, поки відновлять електропостачання. Крім того, надзвичайним викликом є кількість повітряних тривог, ракетні атаки. У нас є міста, в яких 16 і більше годин на день може тривати повітряна тривога.

Ми намагалися організувати оцінювання в укриттях якнайширше, і ОВА робили все можливе, щоби усі мали таку можливість, але, на жаль, це не завжди вдається через високі вимоги до укриттів, в яких проводять оцінювання. Адже у таких сховищах має бути безперебійний інтернет, вбиральні, хороші витяжки тощо, а це доволі дорого і складно організувати. Однак викликом є і та ситуація, коли учасник три години чекає в укритті.

Що робити у разі довготривалого очікування?

Якщо склалося так, що непередбачувана ситуація триває понад 2,5 години, то учасники мають право взяти участь у додатковій сесії оцінювання. Вони про це знають, але не завжди погоджуються на таке відтермінування, адже не готові чекати й хочуть отримати результат у цей самий день. Тому просять організаторів перебувати разом з ними. Скільки часу можна так чекати, залежить від конкретного екзаменаційного центру.

На жаль, у нас була одна ситуація, коли учасники від ранку працювали до 22:30 через декілька проблем. Їх декілька разів просили припинити оцінювання та написати заяви на додаткову сесію. Але ці учасники НМТ на таке не погодилися. Тож організатори у цьому екзаменаційному центрі залишилися, працювали й підтримували учасників та готові були залишатися до останнього учасника для розв'язання усіх проблем.



Які виклики очікували на учасників НМТ-2024 / Depositphotos

На сьогодні маємо складну ситуацію з електроенергією у країні. Як відбувається тестування у разі відключення у цей час світла? Учасники чекають. Якщо їхнє тестування перервала не повітряна тривога, коли потрібно спускатися в укриття, а відключення світла, то вони очікують у тому приміщенні, у якому проходять тестування, до відновлення постачання електроенергії. Адже приміщення обладнане для того, щоб можна було продовжити оцінювання.

Не подолав пороговий бал – не вступиш до вишу

Чи можна буде перескласти тест? Зокрема, якщо учасник незадоволений результатами тестування?

Якщо ми говоримо просто про низький результат вступника – тоді не можна. Потрібно цьогоріч пройти порогові бали з усіх чотирьох предметів НМТ для того, щоб мати можливість брати участь у конкурсному відборі. Порогові бали 2024 року – це 15% від загальної кількості тестових балів з кожного навчального предмета. Мінімальний пороговий бал становить 100 балів за шкалою 100 – 200 балів.

До прикладу, з математики треба набрати 5 з 32 тестових балів, і в такому разі ці переведені 100 балів дадуть можливість брати участь у конкурсному відборі. Якщо ж учасник не пройде пороговий бал, то не матиме шансів цього року брати участь у вступній кампанії до вишів.

Що робити вступникові, якщо НМТ під час додаткової сесії перервала тривала повітряна тривога або тривале відключення світла?

У межах додаткової сесії у нас значно менше учасників, відповідно ми маємо трохи більше гнучкості щодо того, аби затримуватися довше і щоб тестування тривали стільки, скільки потрібно, аби усі учасники пройшли оцінювання. Наразі спеціальної або третьої сесії не передбачили, але гарантуємо, що не залишимо учасників без результатів НМТ. Якщо так станеться, що ми не зможемо з об'єктивних причин організувати оцінювання для певних вступників під час додаткової сесії, будемо ініціювати зміни до нормативної бази та забезпечимо третю сесію, якщо це буде необхідно.

Учасники НМТ, які вже пройшли оцінювання, діляться тим, скільки балів набрали. А коли офіційно оголосять результати мультитесту?

До 2 липня ми отримаємо результати основної сесії НМТ у кабінетах учасників (результати учасників, які брали участь в основних сесіях НМТ до 7 червня включно, вже розмістили у персональних кабінетах, – Освіта 24).

У завданнях НМТ-2024 виявили помилки

Чи можлива апеляція щодо результатів тестування?

Усі завдання, які пропонує УЦОЯО, – це завдання, відповіді на які перевіряє автоматично тестова система. У нас немає впливу людського чинника, тобто немає таких завдань, які б перевіряв екзаменатор і з результатами яких можна було б не погодитися. Після кожної сесії оцінювання ми ретельно аналізуємо бази даних, які отримали, а також – завдання на те, чи не було помилок у їх формулюванні чи у введенні ключів.

Наразі ми знаємо про дві такі помилки. Рішення ухвалять однозначно на користь учасників. Якщо ми припустилися помилки, то ми компенсуємо її учаснику відповідним балом. Жодних заяв подавати не потрібно. Така компенсація відбудеться для всіх учасників відповідної сесії відповідного дня.

Що це за помилки?

Є помилка у завданні з математики – неправильно були змакетовані варіанти відповідей (сесія 18 травня, – Освіта 24). Там само була невеличка технічна проблема у завданнях з української мови. Але це одна сесія з-поміж великої кількості днів тестування.

Є учасники, які втратили шанси на вступ у 2024 році

Кому анулюють результати НМТ?

Анулювати результати НМТ учасникам можуть за порушення правил проходження тестування. Зокрема, якщо в учасника під час походження тестування виявили мобільний телефон, навушники, шпаргалки тощо. Або якщо учасник під час оцінювання консультувався з кимось із колег. Це все призведе до фіксації порушення у відповідних протоколах і учаснику результати тестування анулюють. Так, цей учасник цьогоріч не матиме права більше проходити тестування.

Чи є ситуації, коли учасники НМТ не змогли закінчити тестування через недобросовісну поведінку під час оцінювання? Скількох осіб вигнали з аудиторій за порушення?

На жаль, є такі випадки. Вони не поодинокі. Є в абсолютно усіх регіонах України і за кордоном. Але їх загалом небагато. Торік таких осіб-порушників було до ста з близько 280 тисяч учасників тестування. Але для нас кожна така ситуація прикра, адже учасник у такому разі втрачає право проходити тестування, не може отримати результат і де-факто позбавляє себе шансу чесно пройти тестування та

вступити самостійно.

Чи були випадки скарг від учасників на списування і ситуації, як торік, коли сторонні особи могли отримувати доступ до системи оцінювання віддалено і виконувати мультитест замість учасника?

Таких ситуацій, коли б стороння особа отримала доступ до системи тестування, немає, адже ми повністю обмежили (ще минулого року) такий доступ. Ми застосовуємо спеціальні технічні рішення, спеціальні браузери, які обмежують доступ сторонніх осіб до системи. Але самі учасники намагаються списувати за допомогою телефонів. Також намагаються контактувати зі своїми вчителями, репетиторами телефоном, сфотографувати завдання і надіслати другу. Таких учасників ми ідентифікуємо одразу, і для них тестування припиняється.

Завдання так можуть потрапити у мережу, але більшість таких учасників не продовжують далі тестування.

Скільки років будуть дійсні результати НМТ-2024?

Щороку затверджують документ, який визначає, які результати тестування дійсні. Тож я не можу сказати, як буде наступного року. Але цього року, нагадаю, що дійсні й результати НМТ 2022 – 2023 років, і результати останнього року традиційного ЗНО 2021 року.

У 2025 році на НМТ буде не менше, ніж 4 предмети

Торік у Міносвіти України анонсували, що 2025 року учасники НМТ проходитимуть перевірку знань вже не з 4, а з 5 предметів. Чи варто уже готуватися майбутнім випускникам до такої новації?

Ми сподіваємося, що так не станеться, адже у такому разі накладатимуться два виклики. Перший пов'язаний із логістикою учасників, адже навряд чи ми зможемо проводити для них оцінювання протягом одного дня. Тож їм доведеться подорожувати і розв'язувати через це фінансові та логістичні питання. Тому мені здається, що до 5 предметів для всіх учасників точно не готові ні вони, ні система у межах тих умов, в яких ми перебуваємо.

Звичайно, коли ми говоритимемо про Перемогу та ситуацію після війни, тоді модель тестування може бути інша, але її завчасно анонсують. У такому разі кожен учасник складатиме один предмет в один день. Тож це може бути кілька предметів, зокрема і 5. При цьому держава самостійно визначатиме пріоритети, тобто те, які предмети є обов'язковими, а які – за вибором, чому саме так, на які спеціальності тощо. Натомість НМТ – це вимушена система, яка багато у чому залежить від обставин, в яких ми перебуваємо, і віддзеркалює їх.

Менше, ніж чотири предмети на НМТ вже не буде?

Мені здається, що навряд чи може бути менш ніж чотири предмети для проходження оцінювання для випускників, адже на сьогодні всі ті предмети, які внесли до списку обов'язкових, направду є ключовими.

Натомість можливість вибору для вступників є критичною, адже у нас усіх є ті предмети, з яких ми проявляємося якнайкраще, які відповідають нашим майбутнім навчальним спрямуванням та інтересам вступника. Тому втратити цей предмет було б вкрай проблематично, на мою думку. А ще гірше – якби цей предмет (на вибір – Освіта 24) забрали, то це був би поганий сигнал для вишів про те, що держава визначилася з предметами, а інші буцімто не є важливими.