Як скласти НМТ з історії України на 200: найкращий вчитель України дав поради

У 2024 році учасники НМТ складатимуть уже три обов'язкові предмети. Серед них буде й історія України.

Найкращий учитель України 2020 року Василь Дяків, який викладає історію, у коментарі 24 Каналу дав кілька порад одинадцятикласникам, як успішно скласти НМТ з цього предмета.

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Як успішно скласти НМТ з історії України

Педагог назвав кілька правил, яких треба дотримуватися абітурієнтам:

Мотивація

Учні мають мати мотивацію скласти якомога успішніше НМТ, розуміючи свої реальні здібності. Якщо вона присутня, то існує висока ймовірність наступної складової успіху.

Системність та праця

Часто учні безпідставно вважають, що можна за короткий проміжок часу підготуватися до успішного складання НМТ. І коли абітурієнт має під час підготовки аргументи, які часто повторюються і стосуються відсутності часу через інші справи, то висновок очевидний.

Так, школяр не робить для себе пріоритетом успішне складання мультитесту. У такому разі найкращий варіант – це батьківські гроші для оплати здобуття вищої освіти для своєї дитини. Але чи буде це мотивацією для її успішного навчання у виші? Питання для кожної сім'ї риторичне.

Психологічна готовність

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

І тут, якби не було складно, абітурієнту необхідно "прокачувати" свою нервову систему, щоб розуміти, яким чином можна подолати стреси і сконцентруватись на виконанні завдань. Зокрема, у час повномасштабної війни з Росією, на тлі постійних стресів. Адже вміння керувати власними емоціями не тільки важливе для складання НМТ. З цього складається життя. Хоч можна починати з тих найпростіших вправ, які дозволяють зняти психоемоційну напругу.

І все ж, якщо не склав так НМТ, як уявляв чи хотів, це має стати стимулом до пошуку вибору різних життєвих шляхів надалі.