Як скласти НМТ з історії України на 200: найкращий вчитель України дав поради
У 2024 році учасники НМТ складатимуть уже три обов'язкові предмети. Серед них буде й історія України.
Найкращий учитель України 2020 року Василь Дяків, який викладає історію, у коментарі 24 Каналу дав кілька порад одинадцятикласникам, як успішно скласти НМТ з цього предмета.
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Як успішно скласти НМТ з історії України
Педагог назвав кілька правил, яких треба дотримуватися абітурієнтам:
- Мотивація
Учні мають мати мотивацію скласти якомога успішніше НМТ, розуміючи свої реальні здібності. Якщо вона присутня, то існує висока ймовірність наступної складової успіху.
- Системність та праця
Часто учні безпідставно вважають, що можна за короткий проміжок часу підготуватися до успішного складання НМТ. І коли абітурієнт має під час підготовки аргументи, які часто повторюються і стосуються відсутності часу через інші справи, то висновок очевидний.
Так, школяр не робить для себе пріоритетом успішне складання мультитесту. У такому разі найкращий варіант – це батьківські гроші для оплати здобуття вищої освіти для своєї дитини. Але чи буде це мотивацією для її успішного навчання у виші? Питання для кожної сім'ї риторичне.Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.
- Психологічна готовність
І тут, якби не було складно, абітурієнту необхідно "прокачувати" свою нервову систему, щоб розуміти, яким чином можна подолати стреси і сконцентруватись на виконанні завдань. Зокрема, у час повномасштабної війни з Росією, на тлі постійних стресів. Адже вміння керувати власними емоціями не тільки важливе для складання НМТ. З цього складається життя. Хоч можна починати з тих найпростіших вправ, які дозволяють зняти психоемоційну напругу.
І все ж, якщо не склав так НМТ, як уявляв чи хотів, це має стати стимулом до пошуку вибору різних життєвих шляхів надалі.