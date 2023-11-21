Лучший учитель Украины 2020 года Василий Дякив, преподавающий историю, в комментарии 24 Каналу дал несколько советов одиннадцатиклассникам, как успешно сдать НМТ по этому предмету.
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Как успешно сдать НМТ по истории Украины
Педагог назвал несколько правил, которые нужно соблюдать абитуриентам:
- Мотивация
Учащиеся должны иметь мотивацию сдать как можно более успешно НМТ, понимая свои реальные способности. Если она присутствует, то существует высокая вероятность следующей составляющей успеха.
- Системность и труд
Часто учащиеся безосновательно считают, что можно за короткий промежуток времени подготовиться к успешной сдаче НМТ. И когда абитуриент имеет при подготовке аргументы, часто повторяющиеся и касающиеся отсутствия времени через другие дела, то вывод очевиден.
Так, школьник не делает для себя приоритетом успешную сдачу мультитеста. В этом случае лучший вариант – это родительские деньги для оплаты получения высшего образования для своего ребенка. Но будет ли это мотивацией для ее успешного обучения в вузе? Вопрос для каждой семьи риторический.
- Психологическая готовность
И здесь, если бы не было сложно, абитуриенту необходимо "прокачивать" свою нервную систему, чтобы понимать, как можно преодолеть стрессы и сконцентрироваться на выполнении задач. В частности, во время полномасштабной войны с Россией, на фоне постоянных стрессов. Ведь умение управлять собственными эмоциями не только важно для сдачи НМТ. Из этого складывается жизнь. Хотя можно начинать с самых простых упражнений, которые позволяют снять психоэмоциональное напряжение.
И все же, если не сдал так НМТ, как представлял или хотел, это должно стать стимулом к поиску выбора разных жизненных путей в дальнейшем.