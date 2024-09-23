Підсумки НМТ-2024: в якій області найкраще впорались з тестуванням

Рейтинг областей за підсумками національного мультипредметного тесту 2024 року. Який результат та хто у лідерах.

16 вересня інформаційний освітній ресурс "Освіта.ua" оприлюднив рейтинг областей України за результатами НМТ-2024. Для нього враховувалися офіційні результати НМТ, оприлюднені УЦОЯО.

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Як область – лідер за результатами НМТ

Уже другий рік випускники України замість традиційного ЗНО складали мультипредметний тест (обов’язкові предмети – українська мова, математика та історія України, а також предмет на вибір), що проходить у вигляді комп’ютерного тестування.

Цього року умови були непростими, більшість регіонів України на час проведення НМТ постійно перебувала під загрозою повітряних ударів. Кілька разів сесії переривалися повітряними тривогами. Однак, як повідомив УЦОЯО, усі учасники отримали результати свого тесту.

Рейтинговий бал розраховувався на підставі середнього арифметичного значення балів НМТ, які отримали випускники кожної області.

Перші місця посіли Львівська область з показником 141,82, Київська область - 138,13 та Волинська область - 138,12.

Середнє значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування, розраховане як середнє арифметичне результатів усіх тестів з урахуванням не складених тестів (не подолав поріг "склав / не склав"). Таким тестам при розрахунку середнього арифметичного надано значення "0", тому значення середнього бала може складати менше ніж 100 балів.

Результати НМТ по областях / Інфографіка Освіта.UA

У рейтинг не враховувався тест, якщо випускник школи не з’явився для складання тесту. Як і випускники шкіл минулих років, які складали тести у 2024 році, у рейтингу не враховані.

Автори рейтингу звертають увагу, що не варто порівнювати минулорічний і цьогорічний рейтинги, зважаючи на умови проведення НМТ.

Рейтинг 2023 року дивіться за посиланням.