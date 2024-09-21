Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Проєкт розробило Міносвіти України.

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Кабмін погодив план заходів відновлення освіти на деокупованих територіях

Основні завдання, передбачені планом, включають:

формування на звільнених територіях мережі закладів та установ освіти, кадрового резерву й системи управління освітою;

забезпечення методичними та навчальними матеріалами;

надолуження освітніх втрат внаслідок навчання здобувачів освіти під час тимчасового захоплення цих територій.

Заходи, передбачені документом, також мають сприяти створенню умов для організації та здійснення повноцінного освітнього процесу на звільнених територіях. А також підвищенню фахової компетентності педагогів, забезпеченню надання кожній особі якісних освітніх послуг відповідно до індивідуальних потреб та можливостей на всіх рівнях освіти; активній участі громадянського суспільства у проведенні заходів із відновлення якісної освіти на звільнених територіях.