Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Проект разработало Минобразования Украины.
Смотрите также Перечень громад по уровню риска в системе образования: как проверить свой регион
Кабмин согласовал план мероприятий по восстановлению образования на деоккупированных территориях
Основные задачи, предусмотренные планом, включают:
- формирование на освобожденных территориях сети учреждений образования, кадрового резерва и системы управления образованием;
- обеспечение методическими и учебными материалами;
- наверстывание образовательных потерь в результате обучения соискателей образования во время временного захвата этих территорий.
Мероприятия, предусмотренные документом, также должны способствовать созданию условий для организации и осуществления полноценного образовательного процесса на освобожденных территориях. А также повышению профессиональной компетентности педагогов, обеспечению предоставления каждому лицу качественных образовательных услуг в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями на всех уровнях образования; активному участию гражданского общества в проведении мероприятий по восстановлению качественного образования на освобожденных территориях.
- Ранее 24 Канал рассказывал о том, что по состоянию на начало 2024 года в Украине из-за атак России разрушено почти 400 школ, каждая седьмая школа – повреждена. Какие проблемы есть в имеющихся украинских школах, какими они должны стать и чей опыт учитывают для восстановления, читайте в материале.