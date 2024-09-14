Методику затвердив Кабмін України. Вона передбачає пʼять рівнів ризику безпеки в системі освіти.

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Де знайти перелік громад за рівнем ризику в системі освіти

Ось ці пʼять рівнів ризику безпеки в системі освіти:

1) Непереборний – тимчасово окуповані території та громади, де тривають активні бойові дії.

2) Дуже високий – можливість початку бойових дій. У цих громадах заклади освіти розташовані на відстані до 45 кілометрів від лінії активних бойових дій, а також на відстані до 45, 30 або 15 кілометрів від кордонів з Росією, Білоруссю, Молдовою у межах Придністровського регіону відповідно.

3) Високий – до нього належать громади, заклади освіти яких розташовані поза ризиком артилерійського ураження на відстані до 60 кілометрів від лінії активних бойових дій або територій, де є ризик початку бойових дій. Іншим критерієм є розташування закладів освіти громади в межах 135, 60 або 30 кілометрів від кордонів з Росією, Білоруссю, Молдовою у межах Придністровського регіону відповідно.

4) Помірний – отримали громади, заклади яких розташовані в межах 90 кілометрів від активних або можливих бойових дій, а також на відстані до 270, 90 і 45 кілометрів від кордонів з Росією, Білоруссю, Молдовою у межах Придністровського регіону відповідно.

5) Задовільний – ризик, за якого заклади освіти можуть побудувати відносно безпечний та повноцінний очний формат навчання.

Цікаво! Докладніше про кожен із рівнів ризику можна дізнатися тут.

Методику оцінювання ризиків безпеки застосовують до закладів освіти всіх типів та форм власності. Дані для оцінювання безпекових ризиків аналізують. Зонування допоможе враховувати безпекові ризики під час розроблення освітніх політик, вибору місць для укриттів та відновлення очного або змішаного навчання.



Перелік громад за рівнем ризику в системі освіти / скриншот Переліку

З переліком громад можна ознайомитися на спеціально створеному дашборді за покликанням.

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