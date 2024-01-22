Незабаром стартує реєстрація для участі в НМТ-2024

Вже у березні стартує реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті у 2024 році. Вона триватиме до початку квітня.

Про це повідомила очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. І зазначила, що точні дати по не відомі.

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Коли розпочнеться реєстрація на НМТ-2024

Вакуленко уточнила, що конкретні дати повідомлять після того, як погодять графік проведення НМТ-2024.

Реєстрацію мають намір проводити лише в онлайн-режимі.

Аби зареєструватися на мультитест, учаснику спочатку треба створити персональний електронний кабінет. Також завантажити туди певні документи, вказати інформацію про себе та обрати ті предмети, які він складатиме під час мультитесту.

Протягом періоду реєстрації майбутній учасник НМТ зможе внести зміни до вказаної інформації, яку він вносить в електронному кабінеті.

Наприклад, у разі зміни місця проходження або четвертого предмета вступник зможе змінити інформацію, яку він подав раніше, але лише до закінчення реєстрації. Після завершення періоду реєстрації змінити інформацію буде неможливо,

– уточнила Вакуленко.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Вона також порадила вступникам, які перебувають за кордоном і планують складати НМТ, не зволікати і намагатись зареєструватись на початку реєстрації. Усе тому, що кількість місць за кордоном буде обмеженою.

Якщо ви затримаєтесь до останніх днів реєстрації, то, на жаль, є такий шанс, що ви не зможете проходити оцінювання в тому місті або навіть тій країні, яка є найближчою,

– резюмувала очільниця УЦОЯО.

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