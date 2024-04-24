НМТ-2024: скільки учасників складатиме тестування і який предмет найпопулярніший

У травні стартує національний мультитест 2024 року. Основний період реєстрації на тестування вже завершився.

Якщо ви не змогли в цей час стати учасником НМТ-2024 з поважних причин, маєте другий шанс протягом 10 – 15 травня 2024 року. Натомість очільниця Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко розповіла, скільки учасників вже зареєструвалося та який предмет обирають найчастіше.

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Скільки учасників складатиме НМТ-2024

Вакуленко каже: остаточних даних ще немає, адже зараз працюють регламентні комісії. Вони вивчають документи, подані під час реєстрації майбутніми учасниками НМТ.

Комісії можуть відмовити комусь у реєстрації, якщо буде виявлено порушення. Але за нашими даними, станом на 15 квітня зареєстровано понад 286 тисяч учасників,

– повідомила очільниця УЦОЯО.

До 8 травня, за її словами, учасники мультитесту отримають у свої персональні електронні кабінети запрошення на основну сесію. Там буде вказана дата проходження тестування, точна адреса й час.

Основні сесії тестування триватимуть із 14 травня до 25 червня,

– нагадала Вакуленко.

Вона також розповіла, який четвертий предмет найчастіше обирали ті, хто реєструвався на НМТ.

Безперечним лідером є англійська мова. Також часто обирають українську літературу, географію, біологію,

– підсумувала вона.

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