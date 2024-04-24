НМТ-2024: скільки учасників складатиме тестування і який предмет найпопулярніший
Джерело:ZN.UA
У травні стартує національний мультитест 2024 року. Основний період реєстрації на тестування вже завершився.
Якщо ви не змогли в цей час стати учасником НМТ-2024 з поважних причин, маєте другий шанс протягом 10 – 15 травня 2024 року. Натомість очільниця Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко розповіла, скільки учасників вже зареєструвалося та який предмет обирають найчастіше.
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Скільки учасників складатиме НМТ-2024
Вакуленко каже: остаточних даних ще немає, адже зараз працюють регламентні комісії. Вони вивчають документи, подані під час реєстрації майбутніми учасниками НМТ.
Комісії можуть відмовити комусь у реєстрації, якщо буде виявлено порушення. Але за нашими даними, станом на 15 квітня зареєстровано понад 286 тисяч учасників,
– повідомила очільниця УЦОЯО.
До 8 травня, за її словами, учасники мультитесту отримають у свої персональні електронні кабінети запрошення на основну сесію. Там буде вказана дата проходження тестування, точна адреса й час.
Основні сесії тестування триватимуть із 14 травня до 25 червня,
– нагадала Вакуленко.
Вона також розповіла, який четвертий предмет найчастіше обирали ті, хто реєструвався на НМТ.
Безперечним лідером є англійська мова. Також часто обирають українську літературу, географію, біологію,
– підсумувала вона.
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Як відбуватиметься НМТ у 2024 році
- 2024 року НМТ відбудеться як в Україні, так і за кордоном.
- Передбачили дві сесії для проходження оцінювання: основну та додаткову.
- Основна триватиме протягом 14 травня – 25 червня, додаткова – упродовж 11 – 19 липня.
- Складати учасники будуть чотири предмети: три обов'язкові та один – на вибір.
- Обов'язковими будуть українська мова, математика та історія України.