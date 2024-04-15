Вони матимуть таку змогу під час додаткового періоду. Він триватиме з 10 до 15 травня, зазначає Освіта 24.
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Зареєструватися на НМТ-2024 ще можна
Відповідні дати погоджені календарним планом проведення національного мультипредметного тесту у цьому році.
Зареєструватись на НМТ зможуть ті вступники, які реєструвалися в основний період, але отримали відмову від регіонального центру оцінювання якості освіти.
Також зареєструватись для участі в додатковій сесії НМТ зможуть ті, хто не зміг цього зробити під час основного періоду з поважних причин.
У додатковий період зможуть також зареєструватися на тестування ті особи, які за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань або слідчих ізоляторах.
Як відбуватиметься НМТ у 2024 році
У 2024 тестування відбудеться як в Україні, так і за кордоном.
Пройти оцінювання знань можна у межах основної та додаткової сесій.
- Основна триватиме протягом 14 травня – 25 червня, додаткова – упродовж 11 – 19 липня.
- Складати учасники будуть чотири предмети: три обов'язкові та один – на вибір.
- Обов'язковими будуть українська мова, математика та історія України.