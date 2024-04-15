Вони матимуть таку змогу під час додаткового періоду. Він триватиме з 10 до 15 травня, зазначає Освіта 24.

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Зареєструватися на НМТ-2024 ще можна

Відповідні дати погоджені календарним планом проведення національного мультипредметного тесту у цьому році.

Зареєструватись на НМТ зможуть ті вступники, які реєструвалися в основний період, але отримали відмову від регіонального центру оцінювання якості освіти.

Також зареєструватись для участі в додатковій сесії НМТ зможуть ті, хто не зміг цього зробити під час основного періоду з поважних причин.

У додатковий період зможуть також зареєструватися на тестування ті особи, які за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань або слідчих ізоляторах.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Як відбуватиметься НМТ у 2024 році