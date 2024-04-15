Они будут иметь такую возможность во время дополнительного периода. Он продлится с 10 по 15 мая, отмечает Образовнаие 24.

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Зарегистрироваться на НМТ-2024 еще можно

Соответствующие даты согласованы календарным планом проведения национального мультипредметного теста в этом году.

Зарегистрироваться на НМТ смогут те абитуриенты, которые регистрировались в основной период, но получили отказ от регионального центра оценивания качества образования.

Также зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии НМТ смогут те, кто не смог этого сделать во время основного периода по уважительным причинам.

В дополнительный период смогут также зарегистрироваться на тестирование те лица, которые по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний или следственных изоляторах.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Как будет происходить НМТ в 2024 году