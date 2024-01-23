За учасниками НМТ під час складання іспиту "спостерігатимуть" камери

У 2024 році тимчасові екзаменаційні центри, у яких відбудеться національний мультипредметний тест, обладнають камерами спостереження. Так, організатори мають намір боротися із недоброчесністю.

Про це заявила очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. І розповіла деталі.

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Центри, де відбуватиметься НМТ, обладнають камерами

Вакуленко зазначила, що в УЦОЯО сподіваються на те, що організатори на місцях зможуть забезпечити камери абсолютно в усіх екзаменаційних центрах. І на те, що цих камер буде по декілька в одній аудиторії.

Також в Українському центрі оцінювання якості освіти мають надію, що упродовж того часу, коли перевірятимуть знання учасників мультитесту, за кожною аудиторією "спостерігатимуть" камери.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy . Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Тому Вакуленко радить цьогорічним учасникам мультитесту не намагатись списати.

Вона також нагадала, що торік зафіксували випадки недобросовісності окремих учасників НМТ і скасували їм результати мультитесту. Так, списування унеможливило цим особам право на вступ у виші.

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Як відбуватиметься вступна кампанія у 2024 році