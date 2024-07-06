Для частини учасників НМТ-2024 можуть організувати спеціальну сесію

Основна сесія національного мультитесту 2024 року тривала з 14 травня до 25 червня. Її учасники стикнулися із чималою кількістю викликів та труднощів, зважаючи на війну в Україні.

Так, перервати тестування могли повітряні тривоги чи відключення світла. Якщо такі перерви тривали понад 2,5 години, учасники мали право написати заяви на проходження тестування під час додаткової сесії разом з тими учасниками, які на неї реєструвалися.

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Чи організує УЦОЯО спеціальну сесію мультитесту у 2024 році

Проведення додаткової сесії НМТ-2024 запланували на 11 – 19 липня. Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв'ю Освіті 24 розповіла, що робити вступникам, якщо НМТ під час додаткової сесії перерве тривала повітряна тривога або тривале відключення світла.

Вона зазначила, що у межах додаткової сесії – значно менше учасників. Відповідно є трохи більше гнучкості щодо того, аби учасники НМТ та інструктори затримувалися довше і щоб тестування тривали стільки, скільки потрібно, аби усі учасники пройшли оцінювання.

Наразі спеціальної або третьої сесії не передбачили, але гарантуємо, що не залишимо учасників без результатів НМТ. Якщо так станеться, що ми не зможемо з об'єктивних причин організувати оцінювання для певних вступників під час додаткової сесії, будемо ініціювати зміни до нормативної бази та забезпечимо третю сесію, якщо це буде необхідно,

– повідомила Вакуленко.