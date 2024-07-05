Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв'ю Освіті 24 розповіла про виклики, з якими стикнулися учасники цьогорічного тестування. А також про те, як УЦОЯО намагається додати непередбачувані ситуації.

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До яких викликів мають бути готові учасники додаткової сесії НМТ

Вакуленко розповіла, що, безперечно, викликом є нинішня ситуація із відключеннями електроенергії. Хоча УЦОЯО отримує підтримку від Міненергетики, Укренерго, від усіх постачальників енергетики на місцевому рівні, але аварійні відключення стаються.

Звичайно, це велике навантаження для підлітків – чекати, поки відновлять електропостачання. Крім того, надзвичайним викликом є кількість повітряних тривог, ракетні атаки. У нас є міста, в яких 16 і більше годин на день може тривати повітряна тривога,

– повідомила очільниця УЦОЯО.

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

Вакуленко додала: намагалися організувати оцінювання в укриттях якнайширше, і ОВА робили все можливе, щоби усі мали таку можливість, але, на жаль, це не завжди вдається через високі вимоги до укриттів, в яких проводять оцінювання.

У таких сховищах, за словами директорки УЦОЯО, має бути безперебійний інтернет, вбиральні, хороші витяжки тощо, а це доволі дорого і складно організувати.

Однак викликом є і та ситуація, коли учасник три години чекає в укритті.

Зазначимо, що директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв'ю Освіті 24 розповіла, чи можна перескласти мультитест, які труднощі виникли під час оцінювання та як на процес впливають тривалі відключення світла й повітряні тривоги. Також вона розповіла про те, хто з учасників втратив шанси на вступ цього року та чи буде на НМТ-2025 вже 5 предметів.