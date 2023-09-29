Яким буде НМТ у 2024 році: народна депутатка розповіла деталі щодо обов'язкових предметів

У 2024 році випускники шкіл також складатимуть національний мультипредметний тест. Однак будуть певні зміни у порівнянні з 2023 роком.

Про це 24 Каналу розповіла народна депутатка Наталія Піпа, зауваживши, що у 2023 році було два обов'язкових предмети (українська мова, математика) та один на вибір.

До теми Розпочнеться раніше: як відбуватиметься НМТ-2024 і скільки предметів міститиме

Вже у 2024 році буде три обов'язкових предмети: українська мова, математика та історія України від 16 до 21 століття. Також залишається один предмет на вибір. Він залежатиме від спеціальності, яку обирає абітурієнт.

Поки невідомо, які додаткові предмети будуть на конкретних спеціальностях. Це стане відомо, коли опублікують умови вступу до університетів. Однак можна приблизно орієнтуватися на те, що було у 2023 році.

Чому 4 предмети потрібно здавати в один день

Як наголосила Піпа, це питання дійсно було дискусійним. Зараз планується, що абітурієнти складатимуть українську мову та математику по одній годині. Далі йде перерва на 40 хвилин або 1 годину для відпочинку. Потім йде година на історію України та година на ще один предмет на вибір.

Я пропонувала, щоб здавали два предмети в один день і ще два – в наступний. В чому складність? Це організувати складніше з питань безпеки. Також нам потрібно, щоб діти, які за кордоном, поверталися до освітньої системи України. Переважно там НМТ організовують у столицях. Комусь треба їхати 100-200 кілометрів, а комусь – 500-1000. Тому там дітям здавати все за 2 дні буде складніше,

– розповіла Піпа.

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Раніше були певні дискусії, навіщо робити математику обов'язковою для НМТ. Цей предмет є обов'язковим у більшості країн світу, на які рівняється України. Також знання математики значно допомагає усім людям у житті незалежно від того, чим вони займаються.

Не менш важливою є історія України. У кожному регіоні цей предмет вчать по-різному. Все залежить від вчителів. А НМТ допоможе вирівняти цю ситуацію.

Від знання історії усі патріотами не стануть. Але наблизяться до цього. Також, попри один держстандарт, вчителі у різних регіонах вчать по-різному. НМТ допоможе це врівноважити. Ми зможемо пояснити у світі, що, хоч у нас і молода демократія, але сама держава є старою із тисячолітнім символом – Софією Київською,

– наголосила Піпа.

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