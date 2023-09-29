Об этом 24 Каналу рассказала народная депутат Наталья Пипа, отметив, что в 2023 году было два обязательных предмета (украинский язык, математика) и один на выбор.

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Уже в 2024 году будут три обязательных предмета: украинский язык, математика и история Украины от 16 до 21 века. Также остается один предмет на выбор. Он будет зависеть от специальности, которую выбирает абитуриент.

Пока не известно, какие дополнительные предметы будут на конкретных специальностях. Это станет известно, когда будут опубликованы условия поступления в университеты. Однако можно примерно ориентироваться на то, что было в 2023 году.

Почему 4 предмета нужно сдавать в один день

Как подчеркнула Пипа, этот вопрос действительно был дискуссионным. Сейчас планируется, что абитуриенты будут сдавать украинский язык и математику по одному часу. Далее идет перерыв на 40 минут или 1 час для отдыха. Затем идет час на историю Украины и час на еще один предмет на выбор.

Я предлагала, чтобы сдавали два предмета в один день и еще два – в следующий. В чем сложность? Это организовать сложнее по безопасности. Также нам нужно, чтобы дети, которые за границей, возвращались к образовательной системе Украины. В основном там НМТ организуют в столицах. Кому-то надо ехать 100-200 километров, а кому-то – 500-1000. Поэтому там детям сдавать все за 2 дня будет сложнее,

– рассказала Пипа.

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Раньше были определенные дискуссии, зачем делать математику обязательной для НМТ. Этот предмет обязателен в большинстве стран мира, на которые равняется Украина. Также знание математики значительно помогает всем людям в жизни, независимо от того, чем они занимаются.

Не менее важна история Украины. В каждом регионе этот предмет учат по-разному. Всё зависит от учителей. А НМТ поможет выровнять эту ситуацию.

От знания истории все патриотами не станут. Но приблизятся к этому. Также, несмотря на один госстандарт, учителя в разных регионах учат по-разному. НМТ поможет это уравновесить. Мы сможем объяснить в мире, что, хоть у нас и молодая демократия, но само государство старое с тысячелетним символом – Софией Киевской,

– подчеркнула Пипа.

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