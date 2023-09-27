Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий во время прессбрифинга заявил, что о возвращении в ВНО пока речь не идет. Все ради безопасности участников тестирования.

Важно Начнется раньше: как будет проходить НМТ-2024 и сколько предметов будет содержать

Почему во время войны не проводят ВНО

Так, чиновник акцентировал на вопросе безопасности во время полномасштабной войны. И напомнил, что формат ВНО предполагал, что все выпускники составляли в один день один предмет.

Мы понимаем, что в условиях военного положения это делать невозможно. НМТ – это и есть ВНО, но в другом формате: не предметный, а мультипредметный тест,

– отметил Винницкий.

Дистанционная школа "Оптима" не просто соответствует стандартам лучших учебных заведений, она превышает их! Доказательством этого является рейтинг школ Украины по результатам НМТ 2023 года. "Оптима" заняла 3 место среди школ Киева и 6 – среди общеобразовательных заведений Украины. А уже сегодня каждый из вас может самостоятельно испытать преимущества дистанционного образования.

Глава Образовательного комитета ВРУ Сергей Бабак при этом заявил, что сегодня в Верховной Раде регистрируют специальный закон, который будет регулировать проведение НМТ в 2024 году.

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