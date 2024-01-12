Який предмет на вибір на НМТ-2024 буде найпопулярнішим: у МОН спрогнозували

Цього року випускники складатимуть на НМТ вже 4 предмети, а не 3, як було торік. При цьому вже 3 з них будуть обов'язковими.

І лише один із запропонованого переліку випускники обиратимуть. Заступник очільника Міносвіти України з питань вищої освіти Михайло Винницький спрогнозував, який вибірковий предмет буде найпопулярнішим.

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Який предмет на вибір на НМТ-2024 буде найпопулярнішим

Винницький зазначив: прогнозуємо, що багато вступників обиратиме четвертим предметом англійську мову.

Він також уточнив, що процес складання НМТ 2024 року триватиме до середини червня.

Сподіваюся, що до початку весни у нас уже достатньо добре буде розвинута інфраструктура укриттів, щоб НМТ проводилося все-таки там,

– повідомив посадовець.

І нагадав, що Рада вже ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року". Він передбачає проведення НМТ з чотирьох предметів.

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Які предмети на НМТ будуть обов'язковими, а які – на вибір

У 2024 році обов'язковими предметами на НМТ-2024 будуть:

українська мова;

математика;

історія України.

Один предмет вступник обиратиме з переліку таких: