Який предмет НМТ за вибором став найпопулярнішим серед учасників у 2024 році

Триває основна сесія НМТ у 2024 році. Хто не мав змоги пройти оцінювання у її межах, зможе взяти участь, якщо зареєструвався, у сесії додатковій.

Учасники проходять перевірку знань з чотирьох предметів, три з яких є обов'язковими. Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла в ефірі телемарафону, який вибірковий предмет став найпопулярнішим цьогоріч.

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Який вибірковий предмет НМТ є найпопулярнішим 2024 року

Вакуленко повідомила: англійська мова стала найпопулярнішою дисципліною на вибір серед випускників, які цього року складають національний мультипредметний тест (НМТ).

Англійська мова – абсолютний лідер. Після неї доволі високі показники мають географія, біологія та українська література,

– уточнила очільниця УЦОЯО.

І додала, що, на жаль, дуже мало учасників обирають фізику та хімію.

Так само не дуже популярними є інші іноземні мови (окрім англійської) – німецька, французька, іспанська,

– зауважила Вакуленко.

Коротко про національний мультитест 2024 року

Національний мультитест у 2024 році стартував раніше – у травні.

Учасники проходять перевірку знань вже із чотирьох предметів: трьох обов'язкових і одного – на вибір.

Обов'язковими є українська мова, математика, історія України.

Вибіркові – іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, фізика та хімія, українська література та географія.

Тестування триватиме у межах двох сесій: основної і додаткової.

Основна триває протягом 14 травня – 25 червня, додаткова відбудеться упродовж 11 – 19 липня.