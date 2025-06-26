Чи містять завдання НМТ з англійської мови питання з міжнародних тестів

У 2025 році англійська мова стала найпопулярнішим предметом на вибір серед учасників НМТ. Майже 37% учасників складають саме її.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості. Там розповіли, як розробляють тестові завдання з іноземних мов і чи подібні вони до завдань міжнародних мовних тестів.

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Що треба знати про тести з англійської мови на НМТ

У Центрі кажуть, що зміст завдань тесту НМТ з іноземної мови відповідає Програмі зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов. Її створили з урахуванням Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1 – В2).

Тест НМТ з англійської мови складається з двох частин: "Читання" та "Використання мови". Вони містять 32 завдання різних форм: із вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих варіантів (5 завдань), на встановлення відповідності (11 завдань), заповнення пропусків (16 завдань).

"Читання" перевіряє уміння загалом розуміти зміст прочитаного автентичного тексту, знаходити запитувану інформацію в автентичних текстах різнопланового характеру, уміння розуміти структуру тексту та визначати логічні зв'язки між його частинами.

"Використання мови" перевіряє рівень сформованості мовних компетентностей (лексичної та граматичної): уміння розрізняти значення окремих лексичних одиниць відповідно до контексту, уміння правильно використовувати граматичні форми відповідно до контексту.

Усі тестові завдання з англійської мови, які є у тестах НМТ-2025, розробили на основі автентичних англомовних текстів, доступних у відкритих першоджерелах.

В УЦОЯО наголосили, що інформація про те, що деякі завдання НМТ з англійської є завданнями екзамену IELTS, є неправдивою.

Жодна з добірок тестових завдань НМТ не містить запитань IELTS чи інших міжнародних тестів,

– заявили у Центрі.

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Раніше в УЦОЯО попередили про маніпуляції щодо оприлюднених "завдань НМТ" з історії України у мережі.